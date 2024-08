Na gravação, o governador diz que o apoio se dá pela proximidade da gestão que Paulo terá com a atual, do prefeito Odelmo Leão (PP)

Romeu Zema (Novo) anunciou apoio à candidatura de Paulo Sérgio (PP) à Prefeitura de Uberlândia. O governador e o atual vice-prefeito do município apareceram juntos em um vídeo divulgado nas redes sociais no qual Zema o aponta como seu preferido na disputa local.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Na gravação, o governador diz que o apoio se dá pela proximidade da gestão que Paulo terá com a atual, do prefeito Odelmo Leão (PP). "Tenho plena convicção que o melhor para Uberlândia é a gestão dele, porque o que ele quer fazer aquela gestão que já é realizada pelo prefeito Odelmo, que combate privilégios, que combate desperdício", diz Zema.

Enquanto a deputada federal Dandara (PT) tem apoio do presidente Lula (PT), Leonídio Bouças (PSDB) também poderia ser um nome a ser validado por Zema, devido à proximidade do Executivo mineiro com o deputado estadual em termos de votações na Assembleia Legislativa.

Até então neutro na disputa pela cadeira de prefeito na segunda maior cidade de Minas Gerais, o governador seguiu a mesma postura que teve durante as eleições para Presidência, quando esteve ao lado de Jair Bolsonaro (PL).

O vice na chapa de Paulo Sérgio é Vanderlei Pelizer (PL), indicado do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL). O parlamentar desistiu de sua candidatura a pedido de Bolsonaro e deu apoio ao atual vice-prefeito, com a condicionante de indicação de composição de chapa.