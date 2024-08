Em acesso aos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Núcleo de Dados do EM descobriu que 27 cidades mineiras terão aumento no número de vereadores na eleição deste ano, no comparativo com o pleito de 2020. Segundo a Constituição Federal, o número de cadeiras nas Câmaras Municipais é definido de acordo com o tamanho da população. Diante das mudanças trazidas pelo Censo 2022 ou pela Lei Orgânica de cada local, algumas casas legislativas terão crescimento no total de representantes.

Isso acontece nas seguintes cidades: Nova Lima, Esmeraldas, São José da Lapa, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Contagem, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Mateus Leme e Raposos, na Região Metropolitana de BH; Ubá, Visconde do Rio Branco e Juiz de Fora, na Zona da Mata; Nova Serrana e Cláudio, no Centro-Oeste do estado; Barbacena, Sete Lagoas e Itabirito, na Central; Três Corações, Extrema, São Sebastião do Paraíso e Cambuí no Sul; Perdizes e Santa Juliana, no Alto Paranaíba; Arinos, no Noroeste; Brasilândia de Minas e Manga, no Norte.



O número de novas cadeiras varia de um até cinco. O caso que mais chama atenção acontece em Nova Lima, onde as vagas vão saltar 50%: de 10 para 15. O crescimento acompanha a explosão demográfica da cidade, que tinha cerca de 80 mil habitantes no Censo 2010 e saltou para 111 mil no levantamento de 2022.



Outras oito cidades vão eleger quatro vereadores a mais do que em 2020: Esmeraldas, Ubá, Nova Serrana, Ribeirão das Neves, Barbacena, Santa Luzia, Juiz de Fora e Contagem. Em Pedro Leopoldo e Três Corações, o aumento é de três vagas.



Em todos os outros casos, o crescimento é de duas cadeiras, com exceção de São Sebastião do Paraíso, onde o aumento será de um vereador.



Na próxima eleição, Minas Gerais vai eleger 8.528 vereadores. As cadeiras estão distribuídas da seguinte maneira:

Duas cidades com sete vereadores;



646 cidades com nove vereadores;



Uma cidade com 10 vereadores;



107 cidades com 11 vereadores;



Uma cidade com 12 vereadores;



40 cidades com 13 vereadores;



27 cidades com 15 vereadores;



14 cidades com 17 vereadores;



Uma cidade com 18 vereadores;



Cinco cidades com 19 vereadores;



Três cidades com 21 vereadores;



Três cidades com 23 vereadores;



Uma cidade com 25 vereadores;



Uma cidade com 27 vereadores;



Uma cidade com 41 vereadores.



BH tentou aumento





No ano passado, a Câmara Municipal de BH chegou a votar uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica para aumentar o número de cadeiras na Casa: de 41 para 43. O texto chegou a passar em primeiro turno, mas os parlamentares recuaram posteriormente.





Na época da votação do primeiro texto, os vereadores justificaram o aumento usando uma estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que estipulava um aumento populacional entre 2,4 milhões e 3 milhões de habitantes em BH, o necessário para aumentar o número de vereadores.





No entanto, os números oficiais do Censo de 2022, apontaram que a capital tem 2.315.560 habitantes. O resultado é ainda menor que a prévia do Censo, divulgada pelo IBGE em 25 de dezembro do ano passado, que projetava a população em 2.392.678 pessoas. Ambas apurações não seriam suficientes para promover um aumento de cadeiras na CMBH.