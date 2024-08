Em acesso aos dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Núcleo de Dados do EM apurou que 13 cidades mineiras terão diminuição no número de vereadores na eleição deste ano. Segundo a Constituição Federal, o número de cadeiras nas Câmaras Municipais é definido de acordo com o tamanho da população. Diante das mudanças trazidas pelo Censo 2022 ou pela Lei Orgânica de cada local, algumas casas legislativas do interior sofrerão corte no número total de representantes.

Isso acontece nas seguintes cidades: Fortaleza de Minas (Sul); Itapagipe (Triângulo); Montalvânia (Norte); Três Marias (Central); Chapada do Norte (Jequitinhonha); Bom Jesus do Galho (Rio Doce); Grão Mogol (Norte); Ladainha (Jequitinhonha); Rio Pardo de Minas (Norte); Capinópolis (Triângulo); Minas Novas (Jequitinhonha); Poté (Jequitinhonha); e Água Boa (Rio Doce).



Em todos os casos, cada cidade vai perder duas novas vagas de vereador. Isso acontece porque cada município listado acima desceu um degrau na escala prevista na legislação eleitoral. Com exceção de Três Marias, Rio Pardo de Minas, Minas Novas e Fortaleza de Minas, todas as outras câmaras passaram a ter nove cadeiras, em vez das 11 disputadas em 2020.



Em Três Marias, Rio Pardo de Minas, Minas Novas, o número vai cair de 13 para 11. Já em Fortaleza de Minas, de nove para apenas sete, conforme o TSE.



Na próxima eleição, Minas Gerais vai eleger 8.528 vereadores. As cadeiras estão distribuídas da seguinte maneira: