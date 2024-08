O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte Mauro Tramonte (Republicanos) fez duras críticas à estrutura das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da capital, nesta sexta-feira (16/8), primeiro dia oficial de campanha. O deputado estadual e sua candidata a vice, Luisa Barreto (Novo), visitaram a UPA Odilon Behrens, na Região Noroeste, e conversaram com os pacientes.

Tramonte ressaltou que vai buscar parcerias com o governo de Romeu Zema (Novo) para sanar os problemas de atendimento na rede pública de saúde. “Tem UPA que parece mais a ‘casa do espanto’ do que propriamente uma UPA. A gente tem que dar apoio ao pessoal que precisa ser atendido, mas também para quem trabalha. A pessoa precisa ter um aparato bom para fazer um bom trabalho”, disse.

O candidato também apontou a falta de médicos como um dos motivos para a demora nos atendimentos, porém, não disse quantos seriam necessários contratar. "Em todas as regionais que nós visitamos o grande problema é a demora no atendimento das UPA, falta de médicos, falta de medicamento, demora no exame. Vai ser nossa prioridade a saúde. O povo não pode continuar sofrendo", declarou Tramonte.

Apesar de ter como vice uma ex-secretária de Zema, o candidato do Republicanos também não detalhou como funcionaria a parceria com o governo Estadual. “Vamos procurar o governo do Estado para ajudar em vários setores, fazer várias parcerias. Quem não quer que o governo esteja junto com um município?”, questionou.

Depois da agenda na UPA, Tramonte ainda fez um giro pelo hipercentro da cidade. O candidato tomou café e tirou fotos com apoiadores. A passagem também gerou um encontro inusitado: o deputado estadual trocou abraços com o deputado federal Rogério Correia, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Partido dos Trabalhadores (PT).



