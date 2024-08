O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta sexta-feira (16/8) que conversará com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para garantir uma aprovação rápida do nome do próximo presidente do Banco Central (BC).



Lula disse que ainda não sabe se o indicado será Gabriel Galípolo, atual diretor de Política Monetária do BC e principal cotado, mas frisou que tem o direito de indicar o próximo presidente. O chefe do Executivo disse que não quer um “desgaste político” para o próximo indicado com uma demora na votação pelo Senado, que precisa aceitar a indicação.

“Eu não sei se é o Galípolo. Eu sei que eu tenho o direito de indicar agora o presidente do Banco Central. Antes de indicar, eu quero conversar com o presidente do Senado, da Comissão, para que as pessoas ao serem indicadas sejam votadas logo, para que as pessoas não fiquem sofrendo desgaste político por tempos e tempos”, disse o presidente em entrevista à Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul.



BC não deve favor ao presidente

Lula acrescentou ainda que o próximo presidente do Banco Central “não deve favor ao presidente da República”, mas sim ao povo brasileiro, e precisará ter coragem para reduzir ou aumentar a taxa de juros conforme for necessário.

Questionado sobre a relação com o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula negou que seja pessoal e argumentou que Campos Neto “desagradou ao país e ao setor produtivo”.