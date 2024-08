SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira (15/8) que as mensagens de Alexandre de Moraes e assessores publicadas pela Folha de S.Paulo mostram que o problema do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é "pessoal" com ele.

Apesar da afirmação, o ex-presidente não elaborou os motivos pelos quais considera que o ministro tem problemas com ele. Bolsonaro ainda disse aguardar as próximas reportagens, já que o volume do material obtido pelo jornal é muito grande.





"Talvez a partir de hoje à tarde, amanhã, já tenhamos novidades. Agora, o que é claro é que é algo pessoal do Alexandre de Moraes comigo. É claro. Só não enxerga quem não quer", disse ele em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal.





"Mais importante do que você ter uma informação é saber como utilizá-la, e eu sou o elo mais fraco dessa corrente aí, não sou nada", concluiu Bolsonaro.





Moraes ordenou fora do rito a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões dele próprio no inquérito das fake news, no Supremo, mostram as mensagens obtidas pelo jornal.





Em vários casos, os alvos da investigação eram escolhidos pelo próprio Moraes, como o filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





O gabinete do ministro declarou, em nota, que todos os procedimentos foram feitos de maneira oficial e regular, e que o TSE tem poder de polícia para fazer relatórios sobre atividades ilícitas relacionadas às eleições.





Não há irregularidade comprovada, segundo especialistas, mas a atuação pode abrir brecha para os investigados pedirem a anulação de provas obtidas dessa forma.





Lideranças bolsonaristas preparam pedido de impeachment contra o ministro. Para o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), porém, o processo não tem chance de aprovação na Casa. "Existe uma conduta de abuso, mas [o impeachment de Moraes] não vai acontecer", disse ele em entrevista ao UOL News.