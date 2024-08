O candidato à prefeitura de Belo Horizonte Mauro Tramonte (Republicanos) abriu sua campanha, nesta sexta-feira (16/8), com uma visita a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Odilon Behrens, na região Noroeste da capital. Acompanhado da sua candidata a vice-prefeitura, Luísa Barreto (Novo), o deputado estadual conversou com os pacientes que esperavam atendimento no local.

A equipe do parlamentar sinalizou que um dos focos da campanha para conquistar o eleitorado belo-horizontino é o sistema público de saúde. Na rodas de conversas com moradores da capital, um dos principais problemas apontados ao candidato foi a espera por atendimento nas UPAs.





No plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tramonte sinalizou que quer aumentar o horário de centros de saúde próximos às UPAs, melhorar a estrutura física das unidades, além de uma série de outras medidas para desafogar o atendimento.

"Em todas as regionais que nós visitamos o grande problema é a demora no atendimento das UPA, falta de médicos, falta de medicamento, demora no exame. Vai ser nossa prioridade a saúde. O povo não pode continuar sofrendo", declarou Tramonte.