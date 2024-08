O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, visitou o Mercado Central, no Centro da capital, em seu segundo dia de campanha, neste sábado (17/8).

Acompanhado por sua candidata a vice, a deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), o parlamentar conversou com comerciantes, tirou fotos e pediu apoio à sua campanha. O petista tomou limonada, café e comeu um pão de queijo que estava sendo distribuído no local.

Candidato apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Correia disse ao Estado de Minas que a ideia da agenda é firmar uma pareceria com o setor de serviços e comércios. O petista ainda lembrou que já teve reuniões com os representantes do segmento - Câmera de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Federação do Comércio (Fecomercio).

"Nós temos que estar atentos a como fazer essa economia crescer. O governo Lula está recuperando o Brasil, então estamos tendo um crescimento econômico muito além do que se previa. Isso gerou muito emprego e renda para o trabalhador em Belo Horizonte, que precisa se preparar para o crescimento. A prefeitura precisa estar atenta para fazer com que o comércio e o serviço evoluam e atraiam pessoas de outros lugares", disse.

O candidato também ressaltou o Mercado Central como um ponto turístico. "Vi turistas do Brasil inteiro. Vamos incentivar a questão do turismo, já conversei com o (Marcelo) Freixo (PT), presidente da Embratur. A nossa vinda é para dizer que vamos ter políticas para a geração de emprego e renda, melhorar o comércio e atrair turista", concluiu.

