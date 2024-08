Bruno Engler conversou com comerciantes e tirou foto com apoiadores

O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), deputado estadual Bruno Engler (PL), fez uma caminhada pela tradicional Rua Padre Pedro Pinto, na Região de Venda Nova, na manhã deste sábado (17/8). Acompanhado por sua candidata a vice, Cláudia Romualdo (PL), o parlamentar conversou com os comerciantes para apresentar suas propostas.





O parlamentar propôs aos apoiadores uma revisão no Código de Posturas, que dispõe sobre as regras para o comércio da cidade. “O empreendedorismo precisa ser incentivado. Precisamos trazer Belo Horizonte para o século 21 e entregar o que a nossa cidade realmente merece, que é cuidado, atenção e um trabalho sério, voltado para dar qualidade de vida à população”, declarou.

Engler ainda escutou da população local pedidos sobre a educação, quando apresentou propostas para valorizar os profissionais do magistério e a modernização das escolas. Outro ponto levado para a caminhada foi a preocupação com as famílias atípicas e o investimento em segurança, uma das principais bandeiras do candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)





O candidato também aproveitou a proximidade com a comunidade evangélica local na sua primeira agenda pública na campanha. Ele foi acompanhado pelo vereador Cláudio Mundo Novo (PL) e pela deputada estadual Chiara Biondini (PL), filha do deputado federal Eros Biondini (PL), fundador da igreja Mundo Novo, que tem base na região.

Na parte da tarde, Engler cumpre agenda ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia