O lançamento da candidatura à reeleição de Fuad Noman (PSD) foi marcado por elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e alfinetadas a adversários como Mauro Tramonte (Republicanos). O evento ocorreu na manhã de sábado (17/8), no Ginásio Poliesportivo do Cruzeiro, na Rua Ouro Preto, no Barro Preto.



A cerimônia, que começou às 9h, sofreu atrasos pontuais. Apresentada pelo vice da chapa, Álvaro Damião (União Brasil), e por sua filha, Giovanna Damião, os primeiros momentos foram embalados por músicas e jingles partidários. Com o passar do tempo, lideranças partidárias do Solidariedade, União Brasil, PRD, Agir, Avante e PSD/Cidadania também subiram ao palco e fizeram discursos. Esses partidos compõem a coligação Sempre em Frente, que apoia a candidatura de Noman.

Entre os presentes estavam os deputados federais Diego Andrade (PSD), Luis Tibé (Avante) e Fred Costa (PRD), além dos deputados estaduais Professor Wendel (Solidariedade) e João Vítor Xavier (Cidadania). O ex-deputado estadual João Leite (PSDB) e o ex-deputado federal Bilac Pinto (União Brasil) também prestigiaram o evento.



Fuad chegou acompanhado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), que, em coletiva de imprensa, não poupou elogios ao prefeito. Questionado pelo Estado de Minas sobre sua presença no evento, no mesmo dia em que teria uma reunião com o presidente Lula (PT), Silveira afirmou que sua admiração pelo prefeito o fez escolher estar ali. “O que o povo vai analisar na campanha agora são os resultados efetivos das políticas que Fuad já implementa há muitos anos em Belo Horizonte. Ele as implementava como vice-prefeito, como secretário, ajudando a montar a equipe que administrava a cidade, e agora, nos últimos dois anos, com mais vigor, fez muitas entregas na cidade.”



A presença de Silveira foi elogiada pelo prefeito, que, ao iniciar seu discurso, agradeceu ao presidente Lula e ressaltou a "afinidade" que tem com o petista. Em seguida, assumiu um tom eleitoral: “Sei que todos aqui têm a mesma bandeira: a bandeira de uma Belo Horizonte mais justa, mais desenvolvida, mais inclusiva. De uma Belo Horizonte melhor para todos — principalmente para quem mais precisa”, afirmou.

“Estamos no caminho certo, mas há muito ainda a fazer. Em primeiro lugar, precisamos concluir o que já está sendo feito: as obras de contenção de encostas e combate às enchentes, as grandes obras que vão melhorar o trânsito na Cristiano Machado e acabar com os acidentes no Anel Rodoviário, a modernização do centro da nossa cidade, e os avanços na educação e na saúde”, continuou.

Em coletiva de imprensa após o discurso, Fuad rebateu as críticas que recebeu durante o debate da Band TV, realizado na semana passada. “Os outros nunca fizeram nada, por isso é natural que eles me ataquem. Mas o povo está vendo. Eu não ataco ninguém, minha campanha é positiva. Só quero mostrar o que fiz e o que ainda vou fazer.”



Vice



Em conversa com o Estado de Minas, Álvaro Damião afirmou que se comoveu com o ginásio lotado e a mobilização feita pela militância. “Fuad tem trabalho para mostrar. E este aqui é um dos motivos pelos quais podemos nos orgulhar do plano de governo que construímos.”



Críticas a Tramonte



O evento também contou com críticas ao candidato Mauro Tramonte (Republicanos). A alfinetada veio de Luis Tibé, que comparou as habilidades do atual prefeito com as do apresentador de TV: “Tem candidato aí que se preparou a vida inteira para ser apresentador de televisão. Bota o Fuad para apresentar o programa, não vai ficar bom. Assim como coloca ele para administrar uma prefeitura, não vai rolar”.



