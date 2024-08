Ex-presidente Jair Bolsonaro foi atacado por abelhas durante discurso para apoiadores no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro discursava nesta sexta-feira (16/8) para um grupo de militantes em Macaíba, no Rio Grande do Norte, quando foi atacado por um enxame de abelhas. Os insetos foram para cima do trio elétrico em que Bolsonaro e apoiadores estavam.

E Bolsonaro que veio hoje na minha bela cidade, Macaíba/RN, e levou um cacete de um enxame de abelhas.



Nem a natureza aguenta mais essa praga pic.twitter.com/M8K1j0ebIB — Sérvio Túlio (@_gibosnio) August 16, 2024

Enquanto Bolsonaro falava, as pessoas que estavam em cima do veículo abanaram o político com o objetivo de afastar as abelhas. Com o ataque dos insetos, o ex-presidente resolveu encerrar o discurso de forma rápida, agradecendo, repetindo o bordão da sua campanha e o grito de "ihu!". Em seguida, ele desceu do local rapidamente.

O locutor do evento afirmou que o ex-presidente "é tão doce que até abelha apareceu aqui", para o delírio dos apoiadores presentes.

O senador Rogério Marinho (PL-RN) também estava no local e abanou os insetos com o intuito de afastá-los do líder de extrema direita.

Com a proximidade das eleições, o ex-presidente Jair Bolsonaro está realizando uma série de agendas em diversas cidades para impulsionar seus candidatos. No mês passado, ele visitou várias cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.