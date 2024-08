Vereadora é algemada colocada à força dentro da viatura pela PM do Serro

Vereadora do Serro, na Região Central do estado, Karine Roza (PT) foi algemada pela Polícia Militar (PM) e colocada dentro de uma viatura na manhã desta sexta-feira (16/8). O vídeo da vereadora sendo colocada à força dentro do carro da PM circula nas redes sociais.







Veja o vídeo:

O presidente da Câmara, vereador Márcio Cândido Alves (PDT) disse que a prisão aconteceu fora das dependências da instituição e que a direção está acompanhando o desdobramento dos fatos, mas não deve se pronunciar, pois os motivos da detenção seriam “pessoais”. Segundo ele, ela teria sido levada para a delegacia acusada de desacato à autoridade.





A reportagem não conseguiu ainda contato com a vereadora e nem com sua assessoria. A PM foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o ocorrido, mas informou que está em busca de informações.





O vídeo de Karine sendo colocada à força na viatura foi postado pela deputada estadual Bella Gonçalves (PSOL), candidata à vice-prefeita de Belo Horizonte na chapa encabeçada pelo deputado federal Rogério Correia (PT), em suas redes sociais. Na postagem, a deputada cobra explicações sobre o motivo da prisão e diz que a vereadora foi alvo de violência política, “justo no primeiro dia do processo eleitoral”.





“Ela está hospitalizada e algemada. Uma situação absurda após muita perseguição por sua luta contra a mineração. Não aceitaremos o que tentam fazer conosco. Já denunciamos para o comando da Polícia Militar e para o Jarbas Soares, no Ministério Público”, afirmou a deputada se referindo ao procurador geral do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).