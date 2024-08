Padre Kelmon se juntou ao Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro em cerimônia de filiação nessa quarta-feira (14/8). O evento ocorreu na sede do PL, em Brasília, com a participação de dezenas de parlamentares.

A ficha de filiação do ex-candidato à Presidência da República foi assinada pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. “O PL recebe um grande reforço com a filiação do Padre Kelmon, que agora se junta ao nosso time. Sua chegada fortalece ainda mais o partido, além de impulsionar nosso crescimento e compromisso com o futuro do Brasil”, disse.

Contudo, o evento foi marcado pela ausência de Bolsonaro. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente e Costa Neto não podem manter contato, uma vez que são investigados por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro e Kelmon se encontraram horas antes para que o antigo mandatário também assinasse a ficha de filiação. “Estou tendo a satisfação de abonar a ficha de filiação do nosso prezado Padre Kelmon. Que ele tenha muito sucesso em seus propósitos, para o bem de todos nós, para o bem da nossa pátria amada Brasil”, declarou o ex-presidente.

Em 2022, Padre Kelmon concorreu à presidência pelo PTB, recebendo 81.129 votos (0,07% do total). A candidatura do religioso se deu em um cenário em que o então presidente da legenda, Roberto Jefferson, aliado de primeira hora de Bolsonaro, teve o registro negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com o fim do PTB e a prisão de Jefferson, Kelmon esteve filiado ao PRTB e chegou a anunciar sua pré-candidatura à prefeitura de São Paulo. Porém, com a chegada de Pablo Marçal ao partido, o padre deixou a legenda após um desentendimento com o empresário.