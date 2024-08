Com o pontapé inicial da campanha política já dado, o Núcleo de Dados do Estado de Minas traçou o perfil das eleições municipais no estado. De acordo com as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o “candidato médio” em Minas é homem branco, casado e com ensino médio completo.





São 71.826 candidatos nos 853 municípios. Desses, 67.163 tentam 8.528 vagas de vereador, ou seja, apenas 12,6% dos postulantes ao Legislativo serão eleitos.





Ao mesmo tempo, os 4.663 concorrentes aos cargos de prefeito e de vice-prefeito disputam 1.706 cadeiras, portanto só 36% desses terão sucesso nas urnas. Somando todos os cargos, apenas 14% dos políticos realmente terão cargos após as eleições.





Quanto às profissões, o servidor público municipal é a mais comum. São 5.134 candidatos ocupando a função. Depois, aparecem os empresários (4.488) e os aposentados (3.528). O número de concorrentes brancos (31.429) supera o de pardos (29.626) e pretos (9.863), enquanto a maioria diz ter ensino médio completo – 38% do contingente total se encaixa nessa última realidade. Ao mesmo tempo, mais da metade (52%) dos postulantes são casados.





O EM também apurou que a maioria dos candidatos é formada por homens – 66,8%. Além disso, apenas sete nomes nas urnas são estrangeiros, enquanto 263 são naturalizados e um é português com igualdade de direitos. O TSE não traz a informação sobre o país de nascimento desses concorrentes.