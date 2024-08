Depois de iniciar sua agenda eleitoral por Venda Nova, em Belo Horizonte, o deputado estadual Bruno Engler (PL) destacou a descentralização como um dos focos de sua campanha pela disputa à prefeitura da capital mineira em entrevista ao Estado de Minas no fim da tarde deste sábado (18/8).

"Queremos olhar Belo Horizonte como um todo. Eu fui criado e moro na Região Centro-sul, mas tenho a compreensão de que BH não se resume à Região Central. Precisamos ter uma atenção e um carinho com Venda Nova, com o Barreiro e com todas as nossas regionais", afirmou o deputado estadual. O candidato também anunciou um plano para descentralizar a administração da prefeitura, embora não tenha entrado em detalhes sobre a proposta.





Nesta tarde, Engler e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) participaram do lançamento da candidatura de Pablo Almeida (PL) à Câmara dos Vereadores de BH, em evento marcado por críticas à esquerda e indiretas à "mudança de lado" do governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) no apoio à disputa pela prefeitura de BH.





Apesar do afastamento do governador, Engler e seus aliados estão otimistas quanto à influência da vitória de Jair Bolsonaro em Belo Horizonte na corrida presidencial de 2022 sobre sua própria campanha. “Temos cidadãos que têm essa propensão a votar em candidatos conservadores. Basta a gente mostrar a qualidade da nossa plataforma, a visão que a gente tem para BH, que eu não tenho dúvida, o resultado virá”, disse o deputado estadual. O ex-presidente é o principal cabo eleitoral do candidato, que também tentou se eleger em 2020.





O discurso de Engler incluiu uma crítica à atual administração municipal, tachada por ele como uma "grande cabine de emprego". Ele também reiterou o que já virou quase um slogan de sua campanha: “levar Belo Horizonte para o século XXI. “A nossa cidade infelizmente está parada no tempo, é uma cidade que está absolutamente largada, não presta o serviço público que o cidadão merece e o problema não é falta de dinheiro”, destacou.

Aliança

Preterindo Engler, depois de ser aliado de Bolsonaro em 2022, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi alvo indireto de críticas durante o evento desta tarde. “Nós temos aí agora pessoas que se dizem de um lado se aliando com outras do outro, meramente pelo poder”, alfinetou Nikolas Ferreira em seu discurso, sem citar diretamente o governador.

Na semana passada, Zema formalizou o apoio ao também candidato Mauro Tramonte (Republicanos) e a indicação de Luísa Barreto, sua secretária de Planejamento, ao cargo de vice da chapa. A aliança costurada por Zema afastou a bancada bolsonarista, especialmente pela aliança, ainda que indireta, com Alexandre Kalil (Republicanos), que também declarou apoio a Tramonte, atual líder nas intenções de voto dos belo-horizontinos, segundo pesquisa da Genial/Quaest divulgada na terça-feira (16/7).



Quando questionado sobre a decisão de Zema, Engler foi direto: “Eu acho a pergunta é porque o governador Romeu Zema se prestou a esse papel de subir no palanque com o Kalil, eu jamais faria isso”, reforçando que conta com o apoio de Nikolas, do senador Cleitinho e do ex-presidente Bolsonaro.

Corrida eleitoral

Na sexta-feira (16/8), primeiro dia oficial da corrida eleitoral, Engler deu start em sua campanha com uma publicação nas redes sociais ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A candidatura de Engler será oficialmente lançada pelo PL em um evento agendado para a próxima quinta-feira, 22 de agosto, data que corresponde ao número de sua candidatura nas urnas.





Pela manhã, Engler visitou a Rua Padre Pedro Pinto, em Venda Nova, acompanhado de sua candidata a vice, a ex-comandante da Polícia Militar Cláudia Romualdo (PL). "É uma regional importante, que a gente quis valorizar. Vamos fazer muita coisa em todas as regiões de BH, inclusive vamos ter comitês espalhados por todas ela", disse horas depois em conversa com a reportagem do Estado de Minas.