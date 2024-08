O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) convidou o bilionário Elon Musk para participar das manifestações contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, marcadas para 7 de setembro. O convite foi feito após a rede social X, que pertence a Musk, ter anunciado neste sábado (17/8) que irá fechar seu escritório no Brasil alegando que Moraes ameaçou de prisão seus funcionários.

Em uma postagem na rede social, Nikolas fez o convite ao empresário, em inglês, dizendo que "o Brasil irá tomar as ruas de São Paulo para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes" no dia da Independência.

Elon Musk não respondeu se aceitou o convite, mas disse que "não há dúvidas de que Moraes precisa sair". O bilionário completou: "Ter um 'juiz' que viola a lei repetidamente e de forma flagrante não é justiça de maneira alguma".

O empresário já havia feito uma postagem mais cedo na qual disse que a responsabilidade pelo fim das atividades do X, antigo Twitter, no Brasil é exclusivamente do ministro do STF e afirmou que "o povo brasileiro tem uma escolha a fazer: democracia ou Alexandre de Moraes".

Apesar do fechamento no escritório no Brasil, o X continua disponível para os usuários brasileiros.