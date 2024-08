Com o nome de Renata Rosa (Podemos) ainda estampado nos adesivos de campanha, o candidato a Prefeitura de Belo Horizonte Carlos Viana (Podemos) cravou a oficialização de Kika da Serra como sua vice até a próxima semana. Na manhã deste domingo (18/8), Viana fez uma caminhada pelo Aglomerado da Serra, ao lado de sua escolhida.

Sem a presença de sua vice oficial no evento, Viana disse que o conflito interno no partido está “pacificado”. “Há um trâmite de documentos que demora um determinado período, que está sendo resolvido essa semana e assim nós teremos a questão totalmente resolvida. Kika é a nossa vice, é o nome que eu escolhi”, afirmou em conversa com a imprensa no local.

A formalização da mudança na vice-candidatura deve ocorrer até a próxima semana. Até lá, o nome de Kika não aparece no material de campanha. “Legalmente a gente tem que respeitar e colocar o que está lá posto no TRE. Assim que nós tivermos a documentação toda resolvida, o nome da Kika passará a constar no material”, disse.

Enquanto isso, a vice indicada pelo partido continua a se apresentar como candidata à vice. Na sexta-feira (18/8), primeiro dia oficial da corrida eleitoral, Renata Rosa publicou uma mensagem nas redes sociais pedindo votos, sem mencionar o nome de seu correligionário.

Questionado sobre a participação de Renata na campanha daqui para frente, Viana a considerou “bem-vinda”. “Ela tem uma história muito bonita, de superação. Mulher negra, cadeirante. Mas quando a gente fala em política a gente precisa pensar em uma estratégia mais ampla, a Kika é muito conhecida em mais de 70 vilas”, afirma.

Corrida eleitoral

Acompanhado por Kika da Serra, o candidato conversou nesta manhã com comerciantes e moradores em uma caminhada pelo Aglomerado da Serra. Ele enfatizou a importância de investir nas comunidades e adiantou que Kika não será apenas sua vice, mas também integrará uma equipe dedicada a pensar em investimentos para as periferias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia