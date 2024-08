O deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), acompanhado de sua candidata a vice, a ex-secretária de Planejamento do governo Zema, Luisa Barreto (Novo), esteve na Região do Barreiro, na manhã desta segunda-feira (19/8). Na visita, o candidato conversou com empresários da região para ouvir as necessidades da categoria.

Durante a visita, Tramonte visitou alguns comércios e conversou com moradores e comerciantes. No encontro, o deputado estadual ouviu diversas demandas, como reclamações sobre a falta de segurança, a burocracia na Prefeitura de Belo Horizonte, problemas de comunicação entre as secretarias e a falta de autonomia da região para atuar.

“Nós estivemos reunidos com mais de sessenta empresários hoje aqui no Barreiro. E eles reclamaram de muita coisa, reclamaram de segurança, da burocracia da Prefeitura (de Belo Horizonte). Reclamaram também de secretarias que não se comunicam direito e da região que não tem autonomia para trabalhar. Essas foram as principais reclamações desses empresários. E nós ouvimos todas, nós estamos aqui para ouvir, nós estamos aqui para saber o que a gente pode contribuir. (…) Nós queremos ouvir as pessoas, os empresários, todos os setores que possam ser ouvidos. Pé no chão, na rua, é assim que vai ser o nosso trabalho”, declarou Tramonte.





Apontada pelas pesquisas como uma das regiões de Belo Horizonte com maior intenção de voto para Tramonte, o candidato ressaltou que sua visita à regional no quarto dia de campanha não indica uma "preferência" ou "estratégia" eleitoral, reafirmando que todas as regionais "têm a mesma importância".

“Hoje nós estamos no Barreiro, amanhã nós vamos estar em outra. Para nós toda a cidade é importante. Bairro é importante, Venda Nova, Pampulha, todos os locais são importantes para nós, porque o povo está em tudo quanto élugar”,disse.