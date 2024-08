Depois de seis horas de interdição, o trânsito do Anel Rodoviário, na pista sentido Vitória, no Bairro Santa Maria, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi liberado por volta das 13h20 desta segunda-feira (19/8). O local estava fechado desde às 7h, depois que uma carreta bateu em uma passarela de pedestres. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o congestionamento no trecho chega a três quilômetros.





Informações preliminares dão conta que a parte de trás do veículo, um grande container, teria se levantado e ao passar pela estrutura, bateu e caiu na pista. Segundo o manual do equipamento, o acionamento da caçamba é feito por um botão no interior da cabine.





À polícia, o motorista afirmou que não tocou no botão e não soube o que aconteceu. A PMRv acionou a Polícia Civil e o veículo passará por perícia.

Em consequência do acidente, fios da rede elétrica se partiram e a Cemig teve que ser acionada. Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esteve no local para a realização da limpeza da pista.





Até o momento, não existe previsão para a retirada da carreta e do container.