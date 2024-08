Visitação ao Parque Nacional da Serra do Cipó é suspensa devido a incêndio de grandes proporções no local

Um incêndio tem se alastrado pela vegetação da Serra do Cipó, na altura de Santana do Riacho, na Região Central de Minas Gerais, Desde o domingo (18/8). A ocorrência levou ao fechamento preventivo do Parque Nacional da Serra do Cipó a partir desta segunda-feira (19/8).

Brigadistas relataram a existência de mais de 10 focos de incêndio desde o início da ocorrência. Diante do risco crescente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deslocou as equipes do parque para o combate às chamas, resultando no fechamento temporário da área para visitantes.

No momento, 16 brigadistas da Brigada Cipó, organização sem fins lucrativos que atua de forma voluntária na região, e do ICMBio trabalham no combate ao incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta segunda-feira (19/8), por volta das 5h.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os brigadistas pedem ajuda e solicitam o envio de aeronaves para auxiliar no combate ao incêndio, devido à dificuldade de acesso à região. "Com pouquíssimos recursos e apoio, os brigadistas da Serra do Cipó seguem lutando como dá", destaca a publicação.

Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a Brigada Cipó afirma que todos os focos têm origem criminosa, provocados por ações humanas.