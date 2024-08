Um incêndio de grandes proporções destruiu a fachada de um prédio abandonado no final da madrugada deste domingo (18/8), no centro de Belo Horizonte.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h na altura do número 644 da Avenida dos Andradas.





Uma testemunha informou aos militares que o fogo começou em um colchão que estava na base do prédio. As causas do incêndio serão confirmadas depois do trabalho pericial.





Cerca de 50 minutos depois, o incêndio foi controlado. Ninguém ficou ferido.





A ocorrência segue em andamento. A Polícia Militar está no local e a Defesa Civil foi acionada.

