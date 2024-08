O fogo não causou riscos para as estruturas do cemitério e residências no entorno

Um incêndio nas imediações do Bosque da Esperança Cemitério Parque assustou os moradores do Bairro Jaqueline, na Região Norte de Belo Horizonte, no fim da manhã deste sábado (17/8). As chamas atingiram uma área verde próximo ao local de sepultamentos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada por volta das 14h35. Apesar de o fogo não ter causado riscos para as estruturas do cemitério e residências do entorno, 18 hectares de vegetação - o que corresponde a cerca de 18 campos de futebol - foram queimados.





Os militares apuraram se o incêndio dentro dos limites do cemitério ou as chamas começaram do lado de fora e se alastraram, mas não foi possível identificar a origem do fogo.





“O local é uma extensa área aberta, a qual faz divisa com outros grandes lotes, também contendo vegetação. O responsável pelo cemitério foi devidamente orientado”, informou a assessoria de imprensa da corporação.