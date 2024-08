O final de semana em Belo Horizonte será de tempo quente e muito seco, segundo a Defesa Civil municipal. Neste sábado (17/8), a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com tempo seco e calor, à tarde.







A temperatura mínima foi de 15,6°C e a máxima estimada é de 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 20% à tarde.





No domingo (18/8), a temperatura fica entre os 15ºC e 30ºC. O dia será de céu claro e de baixa umidade relativa do ar na parte da tarde.





Previsão em Minas





Fim de semana será quente e seco em Minas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A onda de calor que atua sobre o país deve afetar localidades do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Zona da Mata. Persiste a ocorrência de índices críticos de umidade, à tarde, em praticamente todo o estado.





No sábado e no domingo, o céu fica claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões do estado, céu claro com névoa seca. A máxima prevista é de 33°C no Triângulo Mineiro e a mínima é de 7°C no Sul do estado.

