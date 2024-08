Um detento foi assassinado na noite dessa quinta-feira (15/8) na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Pablo Rodrigues, de 30 anos, foi encontrado morto com uma corda em volta do pescoço e uma barra de ferro cravada no ouvido esquerdo.





Dois companheiros de cela, de 24 e 28 anos, confessaram a autoria do crime, embora a motivação ainda não tenha sido esclarecida.

A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informou que todos os presos da cela serão ouvidos pela Polícia Civil, e os envolvidos responderão criminalmente após a conclusão das investigações.

O corpo de Pablo Rodrigues foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares. A polícia e a direção da penitenciária continuam investigando o caso.