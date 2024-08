Um 'animal misterioso' intrigou moradores do Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Em imagens registradas na última quarta-feira (14/8) pelo empreendedor João Gabriel Oliveira, que trabalha no local, é possível ver o animal, de médio porte e pelagem amarelada, caminhando pela fiação elétrica rumo à Praça da Liberdade, na mesma região. No entanto, a espécie ainda não foi identificada.

O Estado de Minas ouviu especialistas para identificar o animal. De acordo com o biólogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Daniel Vilela, as imagens revelam um Coendu spinosus, popularmente conhecido como ouriço-cacheiro. Ainda segundo o especialista, se trata de um “habitante comum de BH”.





O veterinário da Associação Bichos Gerais, Gilson Dias, destaca que o animal não oferece perigo aos humanos, desde que sejam tomados os cuidados necessários. “O ouriço não possui mecanismo de lançamento dos espinhos. Eles somente se desprendem através da ação de outro animal ao atacar o ouriço. Os espinhos, fixos no corpo do ouriço, se prendem no corpo do agressor e ficam por vários dias”, explica.





O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi procurado pela reportagem e não informou se o animal foi capturado.