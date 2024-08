Um homem perdeu as duas pernas, nessa quinta-feira (15/8), enquanto trabalhava em uma fazenda localizada na Zona Rural de Verdelândia, cidade localizada na Região Norte de Minas Gerais.

O trabalhador rural, identificado como N. P. D., de 45 anos, ficou preso entre duas partes giratórias de uma colheitadeira de milho.





O operador da máquina disse que estava trabalhando na colheita quando percebeu um barulho estranho. Devido à impossibilidade de visão onde as serras trabalhavam, teria descido para conferir do que se tratava e surpreendeu-se ao ver a vítima que estava presa na altura da cintura entre partes cortantes, quando então pediu por socorro, chamando o Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Juntamente com uma equipe do Samu, os militares, que tripulavam o helicóptero Arcanjo 03 do Serviço Aéreo Avançado de Vida (SAAV), realizaram o atendimento à vítima, que foi estabilizada com uso de medicamentos.





Foi necessário desmontar parte da transmissão do maquinário para movimentar as lâminas de forma manual e controlada. Depois do salvamento, o homem foi conduzido pela aeronave para uma unidade hospitalar na cidade de Montes Claros.