Os desvios no trânsito ao redor do Mineirão, em Belo Horizonte, devido ao circuito da Stock Car têm prejudicado os passageiros das linhas de ônibus que circulam pela Avenida Abrahão Caram, com viagens demorando até 40 minutos a mais para serem feitas. Três motoristas que conversaram com a reportagem nesta sexta-feira (16) contaram que, mesmo com um itinerário seis quilômetros maior devido aos desvios, o tempo programado pelas empresas para fazer as viagens continua o mesmo, o que não acontece na prática.

Os motoristas contam que, em razão do prazo apertado para fazer o percurso, muitas viagens ao longo do dia tem saído atrasadas. Um motorista da linha 67 (Estação Vilarinho/Santo Agostinho), que estava fazendo a segunda viagem do dia, disse ter saído trinta minutos atrasado da estação devido à demora para fazer a primeira viagem. “Normalmente eu levo 30 minutos para chegar ao Shopping Del Rey. Agora eu estou levando pelo menos 45 minutos”, explica.

Outro motorista, da linha 64 (Estação Venda Nova/Assembleia), relata que tem saído da estação com atraso em todas as viagens desde que os desvios começaram, na terça-feira (13). “Eu nem estou saindo do banco, eu chego à estação e já começo outra viagem”, conta. Segundo o condutor, a escala da linha é para fazer cada viagem em 2h10, mesmo tempo que era programado antes dos desvios. “A gente tem que andar igual doido, fazendo palhaçada, pra conseguir chegar no horário”, disse.

Outro motorista da mesma linha conta que foi orientado a seguir o desvio à risca. “A garagem falou que se não cumprirmos o itinerário, a Prefeitura não vai pagar a viagem e vão cobrar da gente esse dinheiro”, disse.

Problemas

A demora nas viagens prejudica, especialmente, os passageiros, que precisam sair de casa mais cedo para chegar ao trabalho. É o caso da vendedora Mariana, de 31 anos, que, antes dos desvios, levava cerca de 2h para ir da sua casa, no Bairro Piratininga, em Venda Nova, até próximo do Aeroporto Carlos Prates - agora, esse trajeto leva 2h40. “Gastar quase 3h para chegar ao trabalho é desumano”, desabafa.

Em conversas com passageiros nos pontos e dentro dos ônibus, não foram poucas as críticas. “Esse desvio só serve pra atrasar a vida da gente”, disse uma usuária da linha 64.

Curvas complicadas

O desvio programado pela BHTRANS para as linhas de ônibus é diferente do desvio dos carros. Por serem veículos maiores e mais pesados, os ônibus não podem circular em qualquer rua. Ainda assim, os motoristas tem tido dificuldade para rodar pelas ruas dos bairros Ouro Preto e São Luiz, especialmente os que conduzem os articulados, de 18 metros de comprimento.

“Esta semana um ônibus articulado travou na curva da [Rua] Conceição do Mato Dentro para a [Rua] Major Lage. Ficou 50 minutos parado”, conta um motorista que trabalha na linha 64 há quase sete anos e diz que esse desvio devido à Stock Car é o pior que já presenciou entre todos os eventos no Mineirão.

Veículos enfrentam trânsito lento na Av. Otacílio Negrão de Lima na Lagoa da Pampulha devido aos desvios provocados pelo circuito da Stock Car em BH Edesio Ferreira/EM/D.A.Press



Alterações

As duas linhas, 64 e 67, assim como as outras que circulam na Avenida Abrahão Caram (503, 504, 506, 5106, 5401, S53, S54 e S56), operam com itinerário alterado desde a última terça-feira. Em comunicados impressos no coletivo, a BHTRANS informa que os trajetos das linhas voltarão ao normal a partir de meia-noite de segunda-feira (19).

O trânsito ao redor do Mineirão na manhã desta sexta-feira foi maior na Av. Otacílio Negrão de Lima, no trecho entre o Chopp da Fábrica e o Hotel San Diego Suítes, e na Rua Conceição do Mato Dentro, no Bairro Ouro Preto. Apesar das retenções, o trânsito não foi tão intenso. Por ter sido um dia útil atípico, devido ao feriado na quinta-feira (15), houve menos carros nas ruas, já que muitas pessoas deixarem de ir trabalhar.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte para perguntar sobre as viagens atrasadas nas duas linhas e se há alguma medida para mitigar o problema, mas não tivemos respostas até a publicação desta matéria.