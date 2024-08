Com ajuda do cão Lion, PM apreende 120 quilos de maconha em casa abandonada

A Polícia Militar de Ipatinga, no Vale do Aço, apreendeu 120 quilos de maconha que estavam em barras, no início da noite dessa quinta-feira (15/8). Dois suspeitos de tráfico, de 30 e 32 anos, também foram presos.





A apreensão e prisão são decorrentes de uma denúncia anônima recebida pela Central da PM por meio do Disque Denúncia Unificado (DDU).

A informação era de que traficantes fariam uma grande entrega de drogas, em um imóvel no Bairro Iguaçu. Uma operação foi montada, com os policiais ficando de tocaia.





Os dois homens que terminaram presos foram avistados. Ele estavam em duas motocicletas, se aproximando de uma casa abandonada, na Rua dos Goytacazes, no mesmo bairro Iguaçu.





A partir da prisão dos dois suspeitos, com a ajuda do cão Lion, da Rocca, a droga foi encontrada na casa abandonada. Além de 114 barras, foram apreendidas cinco porções da mesma droga, as duas motocicletas, uma faca e R$ 173, em dinheiro. Os presos foram levados, junto com a droga, para a Delegacia de Ipatinga.





O objetivo da Polícia Civil, agora, é encontrar outros integrantes da quadrilha, além de investigar como a droga chegou à cidade e qual seria a sua destinação.