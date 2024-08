Minas Gerais terá nova onda de calor e baixos índices de umidade do ar nesta sexta-feira (16/8). Com isso, os moradores de parte do Triângulo Mineiro, Sul de Minas e Zona da Mata devem sentir um pouco mais de calor a partir desta tarde. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em pleno inverno, as temperaturas devem ficar 5°C acima da média.





Os baixos índices de umidade relativa do ar também permanecem na maior parte do estado e devem variar entre 30% e 20%, das 11h às 19h. Com isso, a chuva não deve aparecer nesta sexta. De acordo com informações do Inmet, o céu deve variar de parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Já nas demais regiões de Minas Gerais, o céu fica claro com névoa seca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

As temperaturas variam entre a mínima de 4°C e máxima de 37°C. A menor mínima registrada pela manhã foi no Sul de Minas. Em Monte Verde, distrito de Camanducaia, as temperaturas variam entre 5°C e 7°C. Já o Triângulo Mineiro puxa as máximas do estado. De acordo com o Inmet, com a onda de calor, a região terá temperaturas mais elevadas e os termômetros podem bater 37°C.





Tempo em BH





Belo Horizonte já registra 118 dias sem chuva considerável. A última vez que choveu na capital mineira foi no dia 19 de abril. O tempo de estiagem já é o maior desde 2019. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é que o resto do dia continue assim, já que a previsão é de que o dia tenha céu claro com sensação de frio nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. Pela tarde, a previsão é que a capital tenha tempo seco e calor.





A menor temperatura registrada nesta manhã na capital foi no aeroporto da Pampulha. Os termômetros do local marcaram 14°C às 6h desta manhã. Já na Estação Cercadinho/Inmet a sensação térmica ficou em 4,4°C e a temperatura mínima 16,2°C.





Para o resto do dia, a previsão é que as temperaturas fiquem mais elevadas e a máxima estimada é de 30°C. Além disso, a tarde também será de tempo seco. De acordo com a defesa civil, a umidade relativa mínima do ar ficará em torno de 20% à tarde.