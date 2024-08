Bombeiros salvam grávida que engasgou com espetinho; entenda a técnica

Uma mulher, grávida de dois meses, perdeu a consciência na tarde dessa quarta-feira (14/8) após se engasgar comendo um espetinho de carne. O incidente ocorreu no momento em que ela e o marido consumiam o alimento em uma lanchonete. Ela foi levada por um casal em um carro até a sede do Corpo de Bombeiros de Patrocínio, no Alto Paranaíba.





Segundo informações divulgadas pelo 5º Pelotão de Bombeiros Militar, três bombeiros realizaram a Manobra de Heimlich. Pouco tempo depois as vias aéreas da vítima foram desobstruídas e ela voltou à consciência. Em seguida, a mulher foi encaminhada para atendimento médico.





O marido da mulher relatou que, como eles estavam em uma moto no momento do incidente, pediu ajuda para o casal. Ainda conforme o homem, o casal passou por ele e sua esposa no momento exato do ocorrido, quando, imediatamente, lembrou que o quartel do Corpo de Bombeiros era o lugar mais próximo para obter ajuda.





Mas o que a Manobra de Heimlich?

Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), para prestar os primeiros atendimentos em adultos em caso de engasgamento é necessário observar o estado da vítima: se está consciente, se respira normalmente, se consegue falar e se consegue tossir. Caso a resposta seja afirmativa para essas perguntas, a vítima deve ser encaminhada para um hospital o mais rápido possível.





Entretanto, se a vítima (adultos e crianças) está consciente, porém não consegue falar ou tossir, será necessário iniciar as compressões abdominais contínuas, denominada Manobra de Heimlich, até "desalojar o corpo estranho".

Para realizar a técnica em adultos, a primeira atitude é cerrar um dos punhos e colocá-lo entre o umbigo e o apêndice. Em seguida, é necessário segurar o punho com a outra mão e aplicar uma compressão firme para dentro e para cima.





O uso de força significativa e abrupta é apropriado nessas manobras. No entanto, é necessário um bom julgamento clínico para evitar força excessiva que pode causar uma lesão.

Caso não se sinta preparado para executar as compressões, o CBMMG orienta ligar imediatamente para o 193 para receber orientação por telefone.





E em bebês e crianças?

Em caso de bebês que tenham se engasgado por líquido, a mãe ou pai deve fazer a sucção boca a boca e nariz da vítima e executar duas tentativas de ventilação. Se o engasgo persistir, o bebê deve ser virado de barriga para cima, sob o outro antebraço, pressionando cinco vezes com os dois dedos indicadores no meio do peito do bebê, entre os dois mamilos. Caso chore, vomite ou tussa é sinal que conseguiu desengasgar. Se continuar engasgado, repetir desde o início o procedimento até que o bebê desengasgue.





"Já em uma criança acima de dois anos, devemos nos posicionar atrás dela, sendo que ela fica de pé e nós ajoelhados. Então, com a criança de costas, abraçaremos até que uma de nossas mãos esteja fechada na altura do estômago e a outra mão estará aberta, apoiada sobre essa mão fechada. Então, devemos pressionar com força moderada a barriga da criança para dentro e para cima ao mesmo tempo".