O feriado de Assunção de Nossa Senhora em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (15/8), é de céu claro com poucas nuvens durante todo o dia. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista é de 27°C.

A menor temperatura em BH foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, na região Centro-Sul, a temperatura mínima registrada foi de 13,1 °C com sensação térmica de 1,5 °C, às 3h. No aeroporto da Pampulha, a temperatura mínima foi de 15,2 °C e sensação térmica, de 14,1 ºC.

A capital mineira também está sob alerta amarelo de baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 30% e 20%. De acordo com a Defesa Civil, o município marcou 118 dias sem chuva - a última foi registrada ainda em abril.

Municípios do Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Jequitinhonha também estão sob alerta do Inmet. A Cidade de Caldas, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do estado com 0.4ºC

Veja as 10 cidades mais frias nesta quinta-feira

Caldas - 0.4ºC Monte Verde - 1.5ºC São Lourenço - 1.8°C Maria da Fé - 3.2ºC Bambuí - 3.8ºC Passa Quatro - 4.1ºC Formiga - 6.1ºC São João Del Rei - 6.2°C Barbacena - 6.4°C Varginha - 6.6ºC