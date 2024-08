As alterações no tempo habitual de intervalo entre os trens do metrô estão acontecendo em razão das obras de revitalização da via permanente

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) acontecerá neste domingo (18/8). Os participantes que dependem do Metrô BH devem redobrar a atenção ao calcular a rota, pois os trens terão intervalo de 20 minutos durante o fim de semana. Para quem realizará a prova pela manhã, os portões abrirão às 7h30. Já para o turno da tarde, a abertura será às 13h.

O intervalo habitual dos trens do Metrô BH aos domingos é de 15 minutos. Segundo o Metrô BH, o aumento no intervalo é devido às obras de revitalização da Via Permanente do sistema.

As obras começaram em novembro de 2023, e as primeiras entregas foram realizadas em março de 2024, com a conclusão do primeiro dos quatro trechos entre as Estações Eldorado e Calafate. A revitalização inclui a substituição dos trilhos, dos aparelhos de mudança de via (AMVs) e dos lastros (camada de pedra britada). A previsão para o término das obras é março de 2027.

Uma alternativa ao metrô é o ônibus, já que ao menos 1.400 ônibus extras estarão circulando em BH neste domingo, de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte. Na capital mineira, haverá locais de prova nas regionais Barreiro/Oeste, Centro-Sul, Nordeste/Leste, Noroeste/Pampulha e Venda Nova/Norte.