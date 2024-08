A delegada Larissa Mascote acredita que existam outras vítimas do quiropraxista e que estas ainda não procuraram a polícia

Um homem, quiropraxista de 56 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pelos crimes de violação sexual mediante fraude e assédio sexual, cometidos em uma clínica de Belo Horizonte. As vítimas são uma mulher de 33 anos e outra de 46.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual, sob a coordenação da delegada Larissa Mascote. A delegacia recebeu duas denúncias: a primeira em abril de 2023, quando as investigações tiveram início, e a segunda em julho deste ano.

No primeiro caso, segundo a delegada, a vítima de 46 anos era paciente do quiropraxista. "Ela havia contratado um tratamento para dor na coluna. Um dia, no entanto, chegou ao consultório reclamando de cólica menstrual. O quiropraxista, então, abriu sua calça e tocou suas partes íntimas, sem permissão, apalpando-a." O caso ocorreu em abril de 2023.

O segundo assédio, segundo a delegada, foi contra a secretária da clínica, uma mulher de 33 anos. "O quiropraxista disse à secretária que tinha muita vontade de dar um tapa nas suas nádegas e ficava observando o corpo da vítima, especialmente seus glúteos, de longe. Ela pediu demissão e deixou o emprego, mas procurou a delegacia para denunciar."

O investigado, agora indiciado, está em liberdade, segundo a delegada, por não haver motivos para solicitar uma prisão preventiva. "O indiciado compareceu à delegacia quando foi intimado e, além disso, admitiu os crimes. Na ocasião, ele alegou que era amigo das vítimas."

Leia: Confira o que abre e o que fecha em BH no feriado de quinta-feira

Leia mais: Onda de calor atinge MG neste fim de semana

Leia também: Mineiro morto em queda de avião será velado nesta quarta-feira (14)]

A delegada acredita que possam haver outras vítimas e afirma que a delegacia está de portas abertas para acolhê-las. O endereço é Avenida Barbacena, 280, Barro Preto.