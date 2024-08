O corpo de Alípio Camilo dos Santos Neto, de 36 anos, uma das vítimas da queda do avião ATR-72, da Voepass, em Vinhedo, no interior de São Paulo, será enterrado nesta quarta-feira (14/8).





Segundo a funerária de Monte Carmelo, o corpo de Alípio deve chegar ao Aeroporto de Uberlândia ainda na manhã de hoje e seguirá para a cidade natal do auditor da BRF. A família ainda não definiu o horário do velório e enterro, mas as últimas homenagens a Alípio vão acontecer ainda hoje.





Alípio era natural de Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, mas morava em Uberlândia, no Triângulo. Ele trabalhava em uma empresa de processamento de proteína animal e retornava para casa no voo 2283, que caiu em um condomínio residencial. Ele era auditor interno da BRF e, de acordo com seu perfil no LinkedIn, tinha 15 anos de atuação em controladoria, atendendo fábricas e centros de distribuição. O mineiro era formado em Ciências Contábeis e pós–graduado em Gestão Empresarial e Planejamento Tributário.

Uma amiga de Alípio, Ádila Ribeiro, compartilhou no Instagram, no sábado (10/8), uma mensagem que a vítima trocou com outro amigo, compartilhando sua localização no aeroporto de Cascavel na última sexta-feira (9/8), dia que ocorreu o acidente.





Em outra postagem, a amiga lamentou a morte do mineiro, que era chamado de Bola, pelos amigos. “Bola, nossa turma sempre sentirá sua falta! Vá em paz, e saiba que você vai fazer falta!!! Te conheço há 14 anos, no começo do meu namoro vocês dividiam AP, então por vezes ríamos de assuntos aleatórios, um cara de coração bom, tranquilo, com propósitos na vida!”.

