"Pegou mal!" O que era para servir de homenagem acabou virando motivo de ataques nas redes sociais. O criador de conteúdo, Felipe Valentim, tentou prestar um tributo às vítimas da queda do avião da Voepass que ocorreu na última sexta-feira (9).

Entretanto, a maneira como o jovem escolheu para fazer a homenagem aos passageiros não foi bem-recebida pelo público e o influenciador foi bastante criticado na web.

Nas imagens, Felipe surgiu com um avião desenhado no rosto e outros elementos da tragédia que aconteceu em Vinhedo (SP), acompanhado de um fundo triste. O jovem intercalou as imagens da tragédia com a pintura que fez no rosto.

Contudo, a repercussão do vídeo foi tão ruim que o rapaz chegou a apagar todas as publicações e, inclusive, a sua foto de perfil no Instagram. “As pessoas têm que começar a entender a palavra LIMITES e saber até onde ir com essas trends… O querido só passou vergonha!”.

“Desrespeitoso demais. Parte dessa geração está empenhada em passar vergonha pelo excesso de números e faz de tudo pra transformar dor em likes. Absurdo!”, “Meu Deus, que coisa horrenda”, apontaram usuários do X – antigo Twitter.