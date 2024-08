A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) confirmou que a aeronave operada pela Voepass acidentada em Vinhedo (SP), nesta sexta-feira (9/8), se encontrava em condição regular para operar. O ATR-72, fabricado em 2010, tinha certificados de matrícula e de aeronavegabilidade válidos.

A agência também informou que os quatro tripulantes a bordo estavam devidamente licenciados e com as habilitações válidas.





“A Anac continua monitorando a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa. Além disso, a agência segue no acompanhamento dos desdobramentos das investigações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)”, concluiu.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. No entanto, um minuto depois a aeronave não respondeu às chamadas do controle de aproximação de São Paulo.





Ainda segundo o órgão, o avião também não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. Os registros da FAB apontam que a perda do contato radar ocorreu às 13h22.

Posição da Companhia Aérea

"A Voepass Linhas Aéreas confirmou o acidente envolvendo o voo 2283, com a aeronave PS-VPB, na região de Vinhedo/SP. A aeronave, que decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, transportava 58 passageiros e 4 tripulantes. A companhia acionou todos os recursos disponíveis para apoiar os envolvidos, mas ainda não há confirmação sobre as causas do acidente nem a situação das pessoas a bordo. Informações estão sendo disponibilizadas aos passageiros, familiares e colaboradores pelo telefone 0800 9419712, 24h."