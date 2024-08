Um avião da VoePass, modelo ATR-72, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, caiu na tarde desta sexta-feira (9/8) em Vinhedo, interior de São Paulo, no Bairro Capela. O voo 2283 partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sete equipes do Corpo de Bombeiros estão empenhadas no atendimento da ocorrência.

O ATR-72-500, fabricado pela empresa franco-italiana ATR, é um modelo turboélice utilizado para rotas regionais. Com uma velocidade máxima de 511 km/h, a aeronave possui 27 metros de envergadura e comprimento, e 7,65 metros de altura.

De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ATR-72-500 é conhecido por sua eficiência em voos de curta distância. Ele opera em altitudes de até 10 mil pés (cerca de 3 mil metros) e pode atingir uma velocidade máxima de 510 km/h. O modelo é capaz de transportar um peso máximo de 7 mil quilos, tornando-o adequado para voos regionais com variadas demandas de carga e passageiros.

Características Técnicas do ATR-72-500

Capacidade de Passageiros:

Até 68 passageiros em configuração padrão, além de uma tripulação de quatro membros. Motores:

Equipado com motores Pratt & Whitney PW127, que proporcionam potência e eficiência em rotas curtas e médias. Velocidade de Cruzeiro Máxima:

Até 510 km/h. Capacidade de Combustível:

Aproximadamente 5.000 litros, permitindo cobrir distâncias de até 1.500 quilômetros, dependendo das condições de carga e operação. Altitudes de Operação:

Até 25.000 pés (cerca de 7.600 metros), com altitude de cruzeiro ideal entre 15.000 e 20.000 pés. Peso Máximo de Decolagem: Aproximadamente 23 toneladas (23.000 kg), incluindo a aeronave, passageiros, tripulação, combustível e carga.







Não é o primeiro acidente





O modelo ATR-72-500 já esteve envolvido em outros acidentes. O mais recente ocorreu em 15 de janeiro de 2023, no Nepal.

O voo da companhia Yeti Airlines ia de Katmandu para a cidade turística de Pokhara. O voo decolou com 68 passageiros a bordo (incluindo 15 estrangeiros), além de quatro tripulantes. Pelo menos 68 corpos foram resgatados, segundo autoridades. Foi o acidente aéreo com maior número de vítimas do Nepal dos últimos 30 anos.





FAB acionada





A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), está atuando na ocorrência do acidente com a aeronave da Voepass, matrícula PTB 2283, registrado na tarde desta sexta-feira (9/8) em Vinhedo (SP). Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), localizado em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Posição da Companhia Aérea

A VOEPASS Linhas Aéreas confirmou o acidente envolvendo o voo 2283, com a aeronave PS-VPB, na região de Vinhedo/SP. A aeronave, que decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, transportava 58 passageiros e 4 tripulantes. A companhia acionou todos os recursos disponíveis para apoiar os envolvidos, mas ainda não há confirmação sobre as causas do acidente nem a situação das pessoas a bordo. Informações estão sendo disponibilizadas aos passageiros, familiares e colaboradores pelo telefone 0800 9419712, 24h.

Nota da Prefeitura de Cascavel

A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informou que está aguardando mais informações da Voepass, a única fonte oficial no momento. Uma operação padrão de emergência está em curso para contatar as famílias das possíveis vítimas.