Alguns passageiros não conseguiram embarcar no voo que acabou em uma tragédia nesta sexta-feira (9/8), em Vinhedo, interior de São Paulo. A aeronave saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos, no estado paulista. Ela estava com 62 pessoas a bordo e, segundo a prefeitura de Valinhos, cidade próxima ao local, ninguém sobreviveu.





Em entrevista ao Jornal Hoje, da TV Globo, Adriano Assis, do Rio de Janeiro, disse que ficou esperando para embarcar, mas não havia ninguém no guichê e não conseguiu escutar o chamado ou ver os placares sobre o voo.

Um pouco depois, ele viu uma grande fila e, ao procurar informações e acabar entrando em uma discussão com um funcionário, foi avisado que não poderia pegar o voo mais pois deveria ter chego uma hora antes. Ele fala emocionado sobre a situação.





Ele conta que ainda estava ligando para os parentes para dizer que está bem e se descreve muito nervoso com toda a situação.

Conforme outro passageiro, ainda em relato ao Jornal Hoje, cerca de dez pessoas perderam o voo porque confundiram a companhia aérea.

"Me disseram: 'Rapaz, você não entra nesse avião, porque já passou do limite do embarque'. Eu botei até um pressãozinha: 'Moço, me coloca nesse avião, eu tenho que ir', ai ele falou: 'Não tem como, o que eu posso fazer é remarcar sua passagem'", ele conta.

O acidente

Uma aeronave do modelo ATR-72 caiu hoje (9/8) no Bairro Capela, em Vinhedos, cidade do interior paulista. No avião haviam 58 passageiros e quatro tripulantes, conforme confirmado pela empresa. Ele saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande SP.

A plataforma de monitoramento FlightAware registrou que o avião perdeu 4,5 mil metros em apenas um minuto e realizou uma curva brusca enquanto caía.

Segundo a Prefeitura de Valinhos, cidade próxima ao local, não houve sobreviventes e a Voepass Linhas Aéreas, empresa responsável pelo voo, afirmou que ainda não há confirmações do que causou o acidente.