A aeronave da Voepass Linhas Aéreas, que caiu em Vinhedo, São Paulo, nesta sexta-feira (9/8), transportava 58 passageiros e quatro tripulantes, conforme confirmado pela empresa.

A Voepass, antiga Passaredo, informou que o voo partiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos. A empresa ainda não confirmou as causas do acidente nem a condição das pessoas a bordo.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo mobilizou sete equipes para o atendimento ao acidente, mas ainda não divulgou novas informações. A Voepass também está disponível para suporte aos familiares e colaboradores por meio do telefone 0800 941 9712, 24 horas.

Em nota, o aeroporto de Cascavel informou que está aguardando mais detalhes da Voepass e que uma operação de emergência está em andamento para entrar em contato com as famílias das possíveis vítimas.

Nota da Voepass

A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.

Nota do Aeroporto de Cascavel

A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9).

