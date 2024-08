SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um avião de médio porte caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando ao menos 4 mortos, segundo a Defesa Civil, no início da tarde desta sexta (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.





O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.





Segundo a Voepass, antiga Passaredo, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.





Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda.





Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.





Em outros registros, as pessoas observam a fumaça que sobe de onde o avião teria caído.

