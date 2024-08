O Brasil foi palco de várias ocorrências de acidentes aéreos neste ano, segundo o site Rede de Segurança da Aviação (ASN), da organização internacional Flight Safety Foundation. Nesta sexta-feira (9/8), uma aeronave com destino a Guarulhos caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo.

Em sua maioria, os últimos registros tratam-se de aviões de pequeno porte, já esse é comercial onde 58 passageiros e 4 tripulantes estavam a bordo. Relembre casos recentes:



Nesta quinta-feira, avião comercial cai em São Paulo





Uma aeronave do modelo ATR-72 caiu hoje (9/8) no Bairro Capela, em Vinhedos, cidade do interior paulista. No avião haviam 62 passageiros. Ele saia de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos.





Avião monomotor caiu em São Paulo, três pessoas morreram





Semana passada, a queda da aeronave do modelo 95-A55 em Birigui, também no interior de São Paulo, matou três pessoas. O monomotor caiu em uma fazenda e pegou fogo.

Avião de pequeno porte cai em cidade mineira





Outro monomotor, de prefixo PR-DAL, perdeu a potência e o piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado em Muriaé, ainda em julho deste ano. Ele caiu em uma área de vegetação no Bairro São Gonçalo, em Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais, e colidiu com uma árvore. Duas pessoas estavam na aeronave, um aluno e um instrutor de voo, ambas tiveram ferimentos leves.

Avião cai logo após decolar no Mato Grosso, duas pessoas morreram





Um avião de pequeno porte caiu pouco tempo depois de decolar e matou duas pessoas em uma mata próxima de Sorriso, cidade do Mato Grosso, em junho deste ano. A aeronave estava em chamas, que se espalharam pelo matagal. Duas pessoas morreram carbonizadas.