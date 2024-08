A alemã Darja Varfolomeev conquistou nesta sexta-feira (9) a medalha de ouro na competição individual de ginástica rítmica dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ao superar na final a búlgara Boryana Kaleyn e a italiana Sofia Raffaeli.

Varfolomeev, de 17 anos, chegou à capital francesa como favorita no individual geral e correspondeu às expectativas. Melhor em quase todos os exercícios, só foi segunda na fita, o que não a impediu de subir no degrau mais alto do pódio em sua estreia olímpica.

Nascida na Rússia, Varfolomeev conseguiu uma nota total de 142.850, contra 140.600 de Kaleyn e 136.300 de Raffaeli.

A brasileira Bárbara Domingos terminou na décima posição, depois de ter se tornado a primeira representante do país na final individual da ginástica rítmica.

Mas a notícia mais triste para a ginástica do Brasil veio na prova por equipes. Com grandes chances de se classificar para a final depois de um bom primeiro exercício, Victoria Borges sofreu uma lesão na panturrilha antes de iniciar a segunda rotina, o que afetou seu desempenho.

O conjunto brasileiro, que saiu do tablado em lágrimas, acabou na nona posição geral, apenas uma abaixo da classificação para a final.

rs/ma/cb/aam