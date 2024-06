Um avião de pequeno porte caiu pouco tempo depois de decolar e matou duas pessoas em mata próxima de Sorriso, cidade do Mato Grosso, nesta manhã de sexta-feira (7).

No vídeo é possível ver a aeronave toda em chamas, que se espalharam pelo matagal. O modelo do avião ainda não identificado.

Segundo informações do veículo de notícia CenárioMT, o Corpo de Bombeiros está no local, e já confirmou a morte dos dois ocupantes, que foram carbonizados. Os corpos das vítimas já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

O jornal também informa que a equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) está na mata para investigar as causas do acidente.

Segundo caso em poucos dias

Este foi o segundo acidente aéreo apenas nesta semana no país. Na terça-feira (4), um avião de pequeno porte, que partiu de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, em Minas, caiu entre Garuva e Itapoá, em Santa Catarina. A aeronave seguia para Florianópolis (SC) e tentou pousar em Joinville.



Duas mortes foram confirmadas no acidente de avião. As investigações iniciais apontam que o piloto queria pousar em um aeroporto próximo devido às condições climáticas, mas não visualizou a pista e atingiu a serra.

Uma das duas vítimas que morreram na queda de um avião no norte de Santa Catarina é o empresário da área de construção civil Antônio Augusto de Castro Santos, de Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce, em Minas. O corpo foi velado e sepultado na quarta-feira (5).