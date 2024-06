Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2733 sorteadas nesta quinta-feira (6/6). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é que chegue a R$ 112 milhões no próximo sorteio.

A Mega-Sena 2733 teve as seguintes dezenas sorteadas: 14 - 20 - 21 - 39 - 44 - 56.

Entre os 117 apostadores que acertaram cinco dezenas, há oito apostas de Minas Gerais: duas de Ouro Preto, uma de Araguari, uma de Ewbank da Câmara, uma de Martinho Campos, uma de Pará de Minas, uma de Santa Luzia e uma de Serro.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.112,00 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.