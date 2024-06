Armas apreendidas em operação policial no RJ

A Prefeitura de Niterói publicou um decreto que regulamenta o pagamento de indenização pela entrega voluntária de armas de fogo, conforme definido por lei. O projeto prevê pagamentos que variam entre 300 e 1000 reais, dependendo do tipo de arma entregue pelo cidadão.





Esta iniciativa faz parte das ações do Pacto Niterói Contra a Violência, uma política pública de segurança que visa estimular a cultura de paz na região. Além disso, o projeto busca diminuir as chances de armas caírem nas mãos da criminalidade, minimizando os riscos de mau uso e a perpetuação da violência.

As armas devem ser levadas para a sede da Polícia Federal em Niterói. Após a entrega, o morador deve iniciar o processo de indenização no Gabinete de Gestão Integrada Municipal, órgão da Prefeitura vinculado à Secretaria Executiva.