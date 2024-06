A psicóloga Júlia Cathermol, apontada pela polícia como assassina do namorado, o empresário Luiz Marcelo Ormond, com um brigadeirão envenenado, ganhou apelido na primeira noite na cadeia. A informação é da TV Globo.

Veja: o momento em que suspeita de matar namorado com brigadeiro é presa









A mulher está no Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde chegou na manhã dessa quarta-feira (5/6) após se entregar à polícia.





Suyany Breschak, que se apresenta como cigana, é suspeita de ser a mandante do crime. Ela também está presa.

De acordo com a TV Globo, Júlia recebeu apelido de “chocolate”, em alusão ao sabor do brigadeirão que teria matado Luiz Marcelo. A psicóloga teria ficado surpresa com a “recepção”. A polícia afirma que ela amassou comprimidos de um medicamento a base de morfina e adicionou ao doce.





O namorado passou mal e morreu no apartamento onde morava, no Engenho Novo. Ele passou dias no local até que os vizinhos acionarem os bombeiros, por conta do cheiro forte.