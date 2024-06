Nessa terça-feira (4/6), uma bebê de 5 meses morreu ao ser atacada pelo cão da família.

Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), a criança foi deixada sozinha em casa pelos pais e sofreu o ataque do animal. O caso aconteceu no bairro Friburgo, na Cidade Ocidental, município do Entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações da PCGO, os pais foram autuados por homicídio culposo e liberados depois de pagar fiança de R$ 1.412,00, cada um.