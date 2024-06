Uma academia de Curitiba (PR) chamou atenção das redes sociais. Trata-se da Sou Mais Cristo, uma academia cristã. A franquia já tem 12 unidades na capital paranaense e na região metropolitana. A ideia é aliar o bem-estar físico e espiritual com a fé, afastando os “hábitos mundanos” das academias tradicionais.





No local, os alunos treinam ao som de pregações e músicas cristãs, criando uma atmosfera de espiritualidade e reflexão. A academia não toca músicas consideradas mundanas e promete um ambiente de respeito e livre de abordagens indesejadas.





“Somos mais do que uma academia, somos um refúgio onde a busca pela saúde encontra seu propósito mais elevado. Conheça nossa jornada única de integração entre corpo, mente e espírito”, define o local em seu perfil no Instagram. Em outra publicação, o estabelecimento convida os alunos a descobrir “a força interior, a coragem para enfrentar desafios e a nobreza de viver uma vida com propósito”.





“Com determinação, queremos impulsionar nossos alunos a alcançar novas possibilidades, inspirando todos a se tornarem os líderes de suas próprias jornadas de bem-estar e autodesenvolvimento”, diz outro texto.





A Sou Mais Cristo promete planos de treinamento, acompanhamento nutricional e tratamento holístico. A taxa de matrícula é R$ 19,90. A academia não divulga o valor da mensalidade. Apesar de promover a fé cristã, a academia disse aceitar alunos de quaisquer crenças ou religiões, garantindo respeito, acolhimento e profissionalismo.