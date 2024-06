Um perfil chamado Mirian em SP chamou atenção nas redes sociais ao reclamar do preço do milho verde cozido em uma festa junina organizada pela Prefeitura de São Paulo no último fim de semana. A jovem pagou R$ 27 em cada pote do prato junino, acompanhado de manteiga temperada.





“Só comprei pq perguntei o preço quando já tava pagando. Vocês pagariam? 27,00 reais em UM milho no São João?”, escreveu em um post nas redes sociais contando a história. “Um absurdo”, se queixou no vídeo.

Nos comentários, diversas pessoas que estiveram no evento reclamaram dos preços das comidas, como um espeto de carne por R$ 16 e um mingau de milho verde por R$ 31.





A festa São João Paulo foi realizada em um centro cultural no centro da capital paulista e tinha entrada gratuita. As comidas eram fornecidas por marcas, que colocaram seus estandes em barracas. O milho que Mirian comprou era da Spigas, empresa que se define como “o milho mais revolucionário da galáaaxia!”.





O milho é vendido fora da espiga e colocado em potes de 360g ou 480 gramas. Segundo o site da empresa, a Spigas vende o “milho recheado”, que leva uma proteína, um acompanhamento e uma manteiga temperada, e o clássico, só com a manteiga, que é o mostrado no vídeo viral. O cliente pode escolher entre a manteiga tradicional ou temperada com cebola e salsa, orégano e alho, páprica defumada com limão e azeite.





Segundo o perfil nas redes sociais, o preço do pote variar. Em uma postagem feita nessa terça-feira (4/6), é possível ver que o milho clássico foi vendido a R$ 18. A marca participa de eventos com barracas e pretende ter uma loja fixa.





Apenas a título de comparação, o quilo do milho verde está sendo vendido a R$ 2,10 no Ceasa de Belo Horizonte, segundo cotação de segunda-feira (3/6). Em supermercados da capital, é possível encontrar bandeja com quatro espigas por R$ 8,95.