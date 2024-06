O mês de junho começa e com ele vem uma temporada festiva aguardada pelos brasileiros, as festas juninas. Neste ano Belo Horizonte está repleta de opções para celebrar o São João em diversos bairros da capital, enaltecendo a tradição do mês com várias atrações para todos os gostos e idades.

Além disso, as comemorações podem ficar mais em conta no ano de 2024. De acordo com levantamento do site Mercado Mineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, divulgado nesta segunda-feira (3/6), os produtos mais vendidos para os arraiais reduziram a média de preço em relação ao mesmo período de 2023. A hipótese para a redução de preço é o atraso da chegada da frente fria e o momento econômico das safras.





Veja abaixo o que fazer em BH durante o período de festa junina

Arraiá do Porcão

O Arraiá do Porcão vai acontecer neste sábado (8/6), das 14h às 22h, no Mirante Meet. A churrascaria, conhecida pelos rodízios e pelo menu à la carte, vai dedicar o evento à tradicional culinária junina. Além disso, touro mecânico, espaço kids e música estão nos planos.





Quando: Sábado (8/6) – 14h às 22h



Onde: Espaço Meet - Av. Raja Gabaglia, 2671 - São Bento

Ingressos: www.arraiadoporcao.com.br





Arraiá Sapucaí

A primeira edição do Arraiá Sapucaí também será neste sábado (8/6), na casa que lhe dá o nome. Neste ano, a @bsurda e a Casa Sapucaí se unem para realizar um arraial regado a quadrilha, comidas típicas, jogos, casamento na roça e até correio elegante.





Onde: Casa Sapucaí - Rua Tapuias, 52 – Floresta

Quando: Sábado (8/6) - a partir das 20h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/1-arraia-sapucai/2462486

Arraial da Teixeira

Ainda no sábado, tem Arraial da Teixeira na Rua Teixeira Soares, altura do número 985, na frente do Kilombo Souza no Bairro Santa Tereza, das 17h às 23h.





O evento contará com comidas típicas, DJ Rodrigo Rocha, Banda Forró a pé, e apresentação da Quadrilha Arraiá do Morro.





Onde: Rua Teixeira Soares, altura do número 985 - Santa Tereza



Quando: Sábado (8/6) - das 17h ás 23h



Arraiá do Blues

O clima junino serviu de inspiração para mais uma edição do festival Blues na Praça, que ocupa a Praça Alaska (Praça Deputado Renato Azeredo, 79, Sion), no sábado, das 12h às 20h.

A versão sazonal do evento já tem as entradas gratuitas disponíveis. Além de shows regados ao ritmo do blues, os sabores da festa junina estão garantidos nos pratos típicos que compõe o menu do arraiá.

Onde: Praça Deputado Renato Azeredo, 79, Sion

Quando: sábado (8/6) - das 12h às 20h

Cidade Junina 2024

Há três anos, a Cidade Junina acontece entre os dias 8 de junho e 13 de julho no Mirante BH. Pela manhã, a programação tem atividades e espetáculos para a criançada e para a família, na ‘Cidadezinha’, das 10h às 16h. Já à noite os shows são voltados para o público adulto.







Quando:: de 8 de junho a 13 de julho

Onde: Mirante Beagá - Rua Gabriela de Melo s/n - Olhos D'água, Belo Horizonte

Ingressos geral: https://tinyurl.com/IngressosFestanca

Ingressos “cidadezinha”: https://tinyurl.com/IngressoCidadezinha

Arraiá das Piranhas

Neste ano, a WIG Events se juntou ao Quinteiro Bar e a Selva para oferecer uma Festa de São João um pouco diferente da tradicional. A festa promete ter comidas da época, quentão, brincadeiras e quadrilha de drag queens.



Onde: Quinteiro Bar - Rua Salinas, 1008 - Floresta

Quando: Domingo (16/6) - das 14h às 22h

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/arraia-das-piranhas/2483080

Arraial Kids

O Shopping Estação se prepara para receber as crianças no Arraial Kids. Em todos os domingos de junho, o mall recebe atrações divertidas e brincadeiras para toda a família.







Onde: Shopping Estação - Av. Cristiano Machado, 11833 – Vila Cloris

1º Piso (Praça Central de Eventos)

Quando: todos os domingos de junho

1ª Sessão: 15h às 16h

2ª Sessão: 16h às 17h

Ingressos pelo Sympla





3ª edição do Arraiá do Buritis

A UniBH entra no clima e irá receber a 3ª edição do Arraiá do Buritis, no Campus Aberto. O evento contará com uma praça de alimentação com mais de 50 pratos típicos, espaço kids com parque inflável, touro mecânico, cama elástica, uma grande área pet friendly e apresentação de quadrilhas.







Para animar o público os grupos Chama Chuva e Barão Vermelho sobem ao palco para tocar hits como "Bete balanço" e "Maior abandonado", que marcaram a década de 1980 na voz do ilustre Cazuza.





Onde: Rua Líbero Leone, 259 - Buritis

O evento será realizado no estacionamento da UniBH

Quando: Segunda-feira (8/7) - das 14h às 21h



Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/3-arraia-do-buritis/1975533

Arraial de Belo Horizonte

Nos dias 20,21,27 e 28 de julho, acontece a 45ª edição do Arraial de Belo Horizonte. Tradicionalmente realizada na praça da Estação, neste ano o festejo será no Mineirinho, na região da Pampulha.







A programação conta com o Concurso Municipal de Quadrilhas, shows com artistas locais e nacionais, além da Vila Gastronômica, onde os vencedores terão a oportunidade de comercializar seus quitutes durante o arraial.





Onde: Mineirinho - Av. Antônio Abrahão Caram, 1000 - São Luiz (Pampulha)

Quando: 20, 21, 27 e 28 de julho

*A programação completa será divulgada em breve

Festas Juninas em Centros Culturais

Para descentralizar as festas na cidade, a Prefeitura de BH já está promovendo uma série de festejos juninos nos Centros Culturais Municipais e no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado. Todos com entrada gratuita, confira:





Agenda de junho

7º Arraiá Curturá do Centro Cultural Vila Marçola

Quando: Sábado (8/6) - das 13h às 18h

Onde: Centro Cultural Vila Marçola (CCVM) - R. Mangabeira da Serra, 320 - Marçola





Arraiá do Centro Cultural Venda Nova (CCVN)

Quando: Sábado (15/6) - das 14h às 20h

Onde: R. José Ferreira dos Santos, 184 - Jardim dos Comerciários





Arraiá do Centro Cultural São Bernardo (CCSB)

Quando: Sexta-feira (21/6) - 14h30

Onde: R. Édna Quintel, 320 - São Bernardo





Festa Junina do Centro Cultural Padre Eustáquio (CCPE)

Quando: Domingo (23/6) - das 10h às 15h

Onde: R. Jacutinga, 550 - Padre Eustáquio

Em 29 de junho acontecem três eventos:

Quadrilha Núcleo Mineiro de Cultura Feijão Queimado



Onde: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Regina

Quando: às 20h





Festa Junina Especial de Aniversário do Centro Cultural Lindéia Regina (CCLR)

Onde: Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445 - Regina

Quando: a partir das 17h

Rastapé do CCSF – Quarta Edição

Onde: Centro Cultural Salgado Filho (CCSF) - R. Nova Ponte, 22 - Salgado Filho

Quando: das 17h às 20h





Arraial Urucuia

Onde: Centro Cultural Urucuia (CCU) - R. W-3, 500 - Pongelupe

Quando: a partir das 16h





Agenda de julho

III Arraiá do BDI



Onde: Centro Cultural Bairro das Indústrias (CCBDI) - R. dos Industriários, 289 - Indústrias I (Barreiro)

Quando: Sábado (6/7) - das 14h às 21h







Arraial do Lagoa

Onde: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP) - R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 - Itapoã

Quando: das 16h às 22h





No dia 20 (sábado), dois eventos movimentam a cidade:





11º Arraiá pela Paz

Onde: Centro Cultural Jardim Guanabara (CCJG) - Rua João Álvares Cabral, 277 - Jardim Guanabara

Quando: das 17h às 20h





Arraiá da Usina

Onde: Centro Cultural Usina de Cultura (CCUC) - R. Dom Cabral, 765 - Ipiranga

Quando: das 18h às 23h,





Arraial do Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira (CCLAO)

Quando: Sexta-feira (26/7) - das 14h às 18h

Onde: R. Formiga, 140 - Lagoinha





Arraial do Centro Cultural Vila Fátima (CCVF)



Onde: R. São Miguel Arcanjo, 215 - Nossa Senhora de Fátima

Quando: Sábado (27/7) - a partir das 14h





Festas Juninas em Igrejas

Há também opções para quem quer festejar em sintonia com o sagrado. Para isso, alguns santuários de BH prepararam uma programação dedicada aos fiéis.

Santuário Arquidiocesano São Paulo da Cruz

Quando: sexta-feira (7/6) - a partir das 18h



Local: Praça em frente ao Santuário (Praça Domingos Gatti, s/n – Barreiro, Belo Horizonte)

Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu

Quando: 15 de junho, sábado, a partir das 16h



Onde: R. Macaé, 629 - Bairro da Graça



Ingressos: os ingressos para a Festa Junina podem ser adquiridos na secretaria paroquial e online





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa